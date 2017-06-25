В Липецке пенсионерка борется с автомобилистами помидорами и сырыми яйцами

Пожилая жительница Липецка начала вести борьбу с автомобилистами, которые паркуют свои автомобили около поликлиники 1. Так, машины надоедливых водителей старушка забрасывает помидорами и сырыми яйцами.

Как рассказал один из жителей Липецка, он приехал вместе со своим отцом в поликлинику и припарковался возле больницы, как вдруг услышал крики с пятого этажа дома по Советской улице, чтобы он забрал машину. Проигнорировав пенсионерку, мужчина ушел с отцом в больницу, а когда вернулся, на крыше своего авто нашел разбитые помидоры. Он вызвал полицию, однако пожилая женщина отказалась открывать им дверь.

В больнице пострадавшему мужчине сообщили, что пенсионерка забрасывает все машины, которые паркуются возле поликлиники, помидорами и сырыми яйцами. На вопрос, можно ли направить к женщине психиатра, в больнице только посмеялись, а в полиции отметили, что это не первый случай, когда жалуются на пенсионерку.

Больше всего мужчину шокировало то, что около двери пенсионерки оказалось около 6 обломков кирпича и он предупредил липчан, что в следующий раз их машины могут закидать не только помидорами, но и камнями.