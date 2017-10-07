В Ростове пьяный охранник супермаркета преследовал и обзывал покупателей

В Ростове-на-Дону пьяный охранник супермаркета начал преследовать покупательниц и оскорблять их. О произошедшем рассказали сами пострадавшие в социальных сетях.

Как рассказали девушки в социальных сетях, практически ночью 23 февраля они пришли в один из супермаркетов Ростова. Сразу на входе на покупательниц набросился охранник начал интересоваться, куда направились женщины. Те ответили, что идут в отдел молочной продукции, однако ответ не удовлетворил сотрудника магазина и он стал преследовать покупательниц.

Девушкам показалось, что охранник находится в состоянии алкогольного опьянения, так как он начал обзывать их "свиньями" и обещал "задавить", если еще раз увидит. Покупательницы пожаловались на хамовитого охранника и поинтересовались, куда смотрят серьезные организации, которые берут таких людей на работу.

Как ни странно, пользователи соцсетей встали на защиту охранника. Они отметили, что женщины лукавят и не просто так мужчина начал их обзывать. Возможно, они сами были пьяные и неподобающе себя вели, чем и наслали на себя гнев охранника.