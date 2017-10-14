В Волгограде военных оберегают от простуды луком и чесноком

В Волгограде военных начали оберегать от простуды луком и чесноком. Также тем, кто несет службу в караулах, патрулях и на контрольно-пропускных пунктах, начали выдавать теплые полушубки, подшлемники, меховые рукавицы и валенки.

Как стало известно, несколько последних дней в Волгограде бушует морозная погода. Несмотря на это, плановые занятия военных Волгоградского гарнизона ЮВО не отменили, а наоборот, подготовили все, чтобы тренироваться при нулевых температурах. Для того, чтобы техника не ломалась на морозе, ее подготовили для работы при низких температурах, а сержантов и солдат теперь учат маскироваться во время обильного снегопада.

Для тех, кому приходится тренироваться на морозе, на полигонах разбили около 30 пунктов обогрева, где всегда можно выпить горячего чаю. Помимо всего прочего, запретили устраивать длительные построения на открытом воздухе, а утренние кроссы заменили прогулками на свежем воздухе.