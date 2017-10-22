"Секс по партбилету": В Сети раскритиковали еще один предвыборный ролик

В социальных сетях раскритиковали очередной предвыборный ролик. В ролике отмечается, что сексом должен заниматься только взрослый человек, который пришел отдать свой голос на выборах.

На кадрах появившегося в сети ролика молодая симпатичная девушка увлекает парня в глубь ночного клуба, чтобы там заняться сексом. В какой-то момент она спрашивает, исполнилось ли ему 18 лет, на что тот утвердительно отвечает и отмечает, что уж давно взрослый. Тогда полураздетая девушка интересуется, ходил ли парень на выборы, на что тот, недоумевая, спрашивает, зачем это нужно. После этого девушка одевается и отмечает, что не такой парень и взрослый, раз не пошел на выборы, и оставляет одного неудачливого любовника.

В конце ролика появляется надпись, в которой сказано, что если человек считает себя взрослым, ему нужно явиться на выборы.

Пользователи социальных сетей раскритиковали данный ролик и назвали его полным бредом. Многие мужчины заинтересовались, перестанут ли жены заниматься с ними сексом, если они откажутся идти на выборы. Также многие назвали ролик "новым видом политической проституции" и "дном", и отметили, что подобное похоже на "секс по партбилету".