Жители Петербурга заметили в небе странные светящиеся столбы

Жители Петербурга увидели довольно необычное природное явление в небе. Они заметили странные светящиеся столбы, которые сравнили с Северным сиянием.

В соцсетях пользователи стали публиковать снимки странных столбов в небе, которые появились ранним утром 24 февраля. Одна из пользовательниц написала, что на проспекте Просвещения заметила что-то вроде Северного сияния, тогда вертикальные полоски разных цветов уходили в небо. Она также отметила, что это довольно зрелищное явление и ничего красивее она пока не видела.

Более осведомленные пользователи указали на то, что данная аномалия вовсе не Северное сияние, а световые столбы, которые иногда появляются на сильном морозе. Они отметили, что на морозе бывает так, что свет распространяется не по площади, как положено, а вертикально идет вверх и вниз, создавая своеобразные световые столбы.

Другие же в шутку заметили, что пришельцы наконец-то заметили Петербург и решили совершить нападение, однако их слова никто не воспринял всерьез.

Отмечается, что заметить необычное природное явление посчастливилось только жителям севера Петербурга.