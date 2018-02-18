В Волгограде в честь 23 февраля гипермаркет сделал нулевую скидку на шампанское

В Волгограде руководство одного из гипермаркетов решило порадовать мужчин в честь 23 февраля нулевой скидкой на шампанское. Фотографию забавного ценника разместил один из пользователей соцсетей и отметил, что пока действует скидка, следует набирать шампанское.

Как стало известно, волгоградский гипермаркет решил устроить акцию в честь Дня Защитника Отечества и начал продавать алкоголь со скидкой. Подвох заключался в том, что на ценниках не указали эту самую скидку. Красные ценники, которые символизируют покупателям о скидках, на ряду с шампанским порадовали пользователей соцсетей.

Дело в том, что на одном из них на шампанском стояла цена 164 рубля, ее перечеркнули и вновь указали стоимость бутылки в 164 рубля. Руководство сделало скидку на шампанское на целых 0%.

Это повеселило и покупателей, и пользователей соцсети. Они отметили, что пока действуют такие скидки, следует сразу закупаться шампанским на все грядущие праздники, вдруг, больше волгоградский гипермаркет не станет так радовать своих покупателей.