В Воронеже автомобилисты эффектно поздравили мужчин с Днем Защитника Отечества

В Воронеже автомобилисты устроили своеобразный флешмоб в честь Дня Защитника Отечества. Они выстроили из машин фигуру самолета, при ее составление принимали участие около 100 автомобилей.

Как стало известно, на парковке у сити-парка "Град" автомобилисты выстроили машины в виде самолета и по очереди включали и выключали фары, что с воздуха выглядело довольно эффекта. Ролик с поздравлением в честь Дня Защитника Отечества они разместили в Сети и пожелали мужчинам мирной жизни, без войн, потерь и страданий.

Также автомобилисты отметили, что с возрастом силы у мужчин будут только расти, семья всегда будет приносить радость, а работа оправдает все желаемые результаты. Помимо этого организаторы пожелали защитникам мужества, силы духа и бесконечной удачи.

Стоит отметить, что воронежские автомобилисты уже не в первый раз проводят подобные флешмобы. Так, они поздравляли горожан в День города, в День знаний и на Новый год.