В Волгограде мужчин в честь Дня Защитника Отечества порадуют оральным сексом

В Волгограде в День Защитника Отечества мужчин удивят подарками. Как оказалось, в местном стриптиз-баре мужчинам в честь праздника предлагают оральный секс. О такой необычной акции сообщил один из пользователей в соцсетях.

Он написал, что в одном из волгоградских стриптиз-барах, при этом он не указал название, проводится акция. До 24 февраля при заказе от 750 рублей и предъявлении военного билета мужчину порадуют оральным сексом.

Пользователей соцсети заинтересовала подобная акция и они поинтересовались, кто же будет оказывать эту услугу, однако автор поста не стал раскрывать интригу.

В заведении смогли дозвониться журналисты и выяснить информацию по поводу акции. В стриптиз-баре опровергли данную информацию и заявили, что оказание интим-услуг за деньги преследуется по закону, а потому в их клубе такие акции не проводят. Откуда пользователь соцсети взял информацию о оральном сексе для всех мужчин в День Защитника Отечества, остается только догадываться.