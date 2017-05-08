Ветераны из Ростова попросили Путина закрыть "Дом-2"

В Ростове-на-Дону ветераны выступили за закрытие телепроекта "Дом-2" и подобных ему передач. Они написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой закрыть скандальные передачи и вместо них показывать новости о настоящих героях.

В письме, которое ростовские ветераны направили Путину, говорится, что современное телевидение не несет никакой смысловой нагрузки для современной молодежи, а наоборот, только развращает ее. С приходом таких передач, как "Дом-2", молодежь стала более распущенной, все их кумиры это развратные, скандальные личности, которые ничего не добились в своей жизни. Молодые люди в настоящее время много курят, злоупотребляют спиртным, ведут беспорядочные половые связи и рано становятся родителями.

Ветераны отмечают, что во времена их молодости кумирами считались фронтовики, передовики производства, учителя, врачи, спасатели и так далее. Ростовские ветераны просят Путина обезопасить подрастающее поколение и убрать с телевидения все программы, похожие на "Дом-2", а вместо этого показывать новости о героях, как прошлого времени, так и настоящих.