В Нальчике на жителей барака по ночам нападают крысы

В Нальчике жители одного из домов по улице Пятигорска боятся спать по ночам, чтобы их не съели крысы. Отмечается, что люди вынуждены брать с собой в постель шприцы с аммиаком, чтобы защитить себя от укусов грызунов.

Как стало известно, один из бараков по улице Пятигорской требует срочного ремонта, так как его стены могут обрушиться в любой момент, крыша протекает, воды нет, а весь дом заполонили крысы. Одна из местных жительниц рассказала, что люди специально заводят кошек, а ночью спят, держа при себе шприцы с аммиаком, чтобы отгонять грызунов. Женщина отметила, что по ночам крысы пищат во всех углах.

Несмотря на то, что жителям барака удалось выиграть несколько судов, а также то, что дом попал в график ремонта, власти не торопятся переселять жильцов из опасного здания. Единственное, что им предложили - это сделать ремонт в квартирах, однако чтобы избавиться от крыс, дом нужно ремонтировать целиком.