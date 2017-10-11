Жителей Челябинска затопят фекалии

Стало известно о критической ситуации, которая сложилась на окраине города Челябинск. Так, местные жители жалуются, что скоро их затопит фекалиями, так как местная канализация замерзла, а власти бездействуют.

Накануне в сети появился ролик, который был опубликован на видеохостинге Youtube по инициативе жителей окраины города Челябинск. Они столкнулись с серьезной проблемой и пытаются найти тех, кто готов им помочь, так как в случае дальнейшего бездействия микрорайону грозит затопление фекалиями и, возможно, даже эпидемия. На видеозаписи запечатлено, насколько разлились уже нечистоты из-за того, что они не проходят в канализацию. Она этой зимой замерзла, вот только отходы не прекращают литься со всех домов. Пока что все это находится в замерзшем состоянии, однако местные жители беспокоятся, что с приходом весны и оттепели это обернется настоящей катастрофой.

Жители Челябинска возмущенно рассказывают, что уже не в первый раз просят, чтобы власти решили их проблему. Обращались даже в Роспотребнадзор, однако ответа им не последовало. Между тем, они отмечают, что весной все фекалии растают, и могут затопить их дома. Более того, в микрорайоне может вспыхнуть эпидемия, которая может затронуть жителей и других регионов России.