Жители Ростова напуганы странным кругом в небе

Жители Ростова-на-Дону напуганы странным кругом в небе, который появился утром 21 февраля. Фотографию с ним опубликовал один из них, другие же подтвердили, что тоже стали очевидцами необычного явления. Вероятнее всего, след оставил самолет, хотя и звучали предположения насчет НЛО.

Утром в среду жители Ростова-на-Дону обсуждали фотографию, которую предоставил один из местных жителей. На ней был запечатлен идеально ровный круг, который определенно являлся следствием движения какого-то воздушного судна. Некоторый горожане также подтвердили, что тоже видели это явление. После этого начались жаркие споры о том, что же могло оставить след. Некоторые выражали мысль, будто это след от НЛО, другие же не соглашались с этой теорией. По их словам, хоть это и не характерно для полетов самолета, скорее всего, именно один из пролетавших бортов оставил круг в предрассветном небе.

Тут же в комментариях начались сыпаться шутки о том, что не так было с пилотом того самого самолета. Кто-то сказал, что он мог перепутать старый аэропорт с новым, а другие же пошутили, что это кто-то купил самолет на «Авито» и обкатывал в первый раз.