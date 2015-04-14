В России криптовалютчики жгут доллары на Масленицу

Российские охотники за криптодобычей по-своему провели Масленицу и вместо чучела принялись провожать «дух американского доллара».





Видео с «празднества» появилось в социальной сети «ВКонтакте» и наделало много шума среди пользователей. Так предположили, что криптовалютчики желают обвалить американскую валюту, подняв тем самым рубль. Но как выяснилось позднее, жгли люди в масках (а они были в масках) «банк сувениров», то есть купюры были ненастоящими. Но, видимо, смысл был в символизме.



Сколько сожгли – неизвестно, но обряд выполняли серьёзно: с правилами и даже водили хоровод против часовой стрелки. Мнения пользователей Сети разделились. Если одни просто смеялись с «глупости кружащихся», то другие либо обвиняли российские СМИ в злостной пропаганде, либо давали экономические советы для будущих языческих обрядов.