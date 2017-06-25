Ночью над заброшенным зданием в Волгограде летал НЛО

Жители города Волгоград заявили, что видели светящийся НЛО вечером 15 февраля. По их словам, он летал возле заброшенного здания, которое в городе также называют «морятником», а после понесся к Астраханскому мосту.

В ночь на 16 февраля в социальных сетях стали расходиться служи о том, что в Волгограде побывало НЛО. Некоторые местные жители настойчиво утверждали, что ничего не спутали и действительно видели корабль пришельцев. По их словам, он был подобен летающей люстре, которая очень хорошо освещала землю под собой. Позже, однако, выяснилось, что это были вовсе не инопланетяне, а молодые люди, которые проверяли возможности новых беспилотников.

Так, позже эти же любители технических новинок опубликовали в сети видео, на котором запечатлено, как несколько беспилотный летающих аппаратов кружит в той местности, которую указывали волгоградцы. На одном из них был установлен большой светящийся шар, и сияние от него широко освещает путь. Авторы видео рассказали, что просто решили проверить, будет ли видно что-то в ночное время, если снимать таким способом. Своим результатом они остались довольны, вот только некоторых горожан заставили понервничать.