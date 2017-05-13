В Челябинской области не пойдут на выборы из-за коммунального ада

Жители небольшого села Новоянгельск, что близ Магнитогорска в Челябинской области, подумывают не пойти на выборы президента России, чтобы обратить на себя внимание правительства. Проблемы, с которыми им приходится бороться, они называют коммунальным адом.

Жители одного из сел в Челябинской области придумали, как обратить на себя внимание правительства. В их местности накопилась уже гора проблем, которые нужно решать, однако помощи, как они отмечают, ждать не от кого. Село Новоянгельск находится примерно в 30 километрах от Магнитогорска, которые является вторым по величине городом в области. Несмотря на такую приближенность, выглядит оно как забытое всеми. Местные жители рассказывают, что работы в селе нет, и из-за этого коммунальные платежи лежат на их плечах неподъемным бременем. Тем не менее, газ в село так и не провели, хотя средства на это выделялись, и линию тянули.

В целом всю ситуацию местные жители называют коммунальным адом. По их словам, они хотят бастовать, чтобы привлечь внимание властей. Так, они подумывают, чтобы не идти на выборы и не оставлять свой голос, так как не верят, что вместе с этим что-то изменится.