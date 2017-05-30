В Хабаровском крае День влюблённых закончился расторжением брака для полусотни пар

В День влюбленных 54 семьи расторгли брак в Хабаровском крае. 14 февраля в административном центре развелись 33 пары, 9 пар разошлись в Комсомольске и еще 12 – в других районах, сообщают местные СМИ.

Тенденция разводов в Хабаровском крае в День всех влюбленных ошеломила работников местных ЗАГСов. Так, стало известно, что больше полусотни семейных пар решили расторгнуть свои браки именно в этот день. Как отмечает специалист из краевого комитета по делам ЗАГС и архивов местного правительства Ольга Завьялова, это число могло бы быть еще больше. По ее словам, это так, потому что, потому что были и другие желающие, однако для их случаев необходима другая процедура – разбирательство в суде. Она нужна, когда один из спутников жизни не согласен с решением другого развестись, либо же когда у супругов есть несовершеннолетний ребенок. Заявления от таких пар приходят в ЗАГС, однако ведомство не в праве удовлетворить их просьбу.

Тем не менее, как отмечает Завьялова, все же в Хабаровском крае не худшая статистика по разводам среди других регионов России. В целом, регистраций браков в сравнении с их расторжением здесь происходит в полтора раза больше.