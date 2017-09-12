В Госдуме объявили о проекте по пожизненному заключению для педофилов

На одном из последних заседаний Госдумы было объявлено о законопроекте, согласно которому мерой наказания для педофилов станет пожизненное заключение.

Накануне в Госдуме объявили о законопроекте, который ужесточает наказание для педофилов. Так, за совершенное преступление против ребенка теперь может грозить пожизненное заключение в тюрьме. Проект возглавила вице-спикер Ирина Яровая, вместе с ней над ним работали члены Совфеда, а также представители правоохранительных органов, в том числе с СК, МВД и других министерств.

Согласно сути законопроекта, никто не в праве нарушать половую неприкосновенность несовершеннолетних. Дети не в силах себя защитить, а потому на их защиту становится закон. Кроме того, что преступления против них теперь будут караться пожизненным заключением, в УК добавят статью, согласно которой у таких действий против закона не будет срока давности. Тяжким преступлением признают также и те, что связаны с детской порнографией.

Законопроект пока что находится лишь на стадии обсуждения. Ирина Яровая, комментируя его, говорит, что новая мера пресечения вовсе не жестока. По ее словам, были мысли вернуть смертельную казнь для педофилов. Тем не менее, один из специалистов говорит, что внедрение его в Уголовный кодекс невозможно, так как вместе с этим есть огромный риск подвергнуть невиновного человека пожизненному заключению. Так может быть, ведь часто дети не могут внятно сформулировать и указать на преступника.