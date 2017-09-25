Эксперты объявили рейтинг регионов России по качеству жизни

Эксперты в области статистики на базе своих недавних исследований составили рейтинг регионов России по качеству жизни за прошлый год. Так, в число лучших попали Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург. Худшими названы Республика Бурятия, ЕАО и другие.

Специалисты в области статистики провели исследование, в ходе которого выяснили, как за 2017 год изменилась ситуация с лучшими и худшими регионами Российской Федерации. Составление подобных рейтингов проводится каждый год и дает возможность анализировать, в каких регионах наблюдаются проблемы той или иной сферы. Определить, какие регионы являются, лучшими по качеству жизни для граждан, а какие – худшими, помогли критерии. Так, на выбор специалистов влияло то, насколько развита в регионе экономика, есть ли достаточное наличие рабочих мест, безопасна ли местность относительно преступности.

Как уже было упомянуто выше, регионы практически не поменяли свои позиции с прошлого года. Лучшими остались Подмосковье и Ленинградская область, также недалеко от них ушли Воронежская и Липецкая области. Сильно сдала свои позиции разве что республика Северная Осетия – на 15 отметок. Специалисты же, однако, отмечают, что есть и положительный результат. Например, Крыму удалось улучшить условия для своих жителей.