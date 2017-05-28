В Саратове ФСБ задержала двух инженеров-криптовалютчиков закрытого предприятия

В социальных сетях сообщают, что Федеральная служба безопасности задержала двух сотрудников закрытого предприятия, которые использовали служебный компьютер для заработка криптовалюты.





Журналистам «Версия Инфо» стало известно, что задержанные занимают должности инженеров на одном закрытом ядерном предприятии в городе Саратов. Неизвестные мотивы подтолкнули жадных сотрудников к использованию служебного суперкомпьютера не по назначению. Интересен тот факт, что устройство не могло быть подключено к Интернету, но инженеры смогли решить и эту проблему.



После проделанных действий они занялись майнингом. Предположительно, криптовалюта должна быть поступать на счета богачей России. Планы инженерам-криптовалютчикам поломали сотрудники из Управления собственной безопасности. ФСБ задержала нарушителей и хочет представить их к статье о госизмене.