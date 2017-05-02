Тамбовчанка заплатила мошенникам 35 тысяч рублей за "воображаемые" памперсы

В Тамбовской области женщина приобрела у мошенников "воображаемые" памперсы для взрослых, стоимость которых составила 35 тысяч рублей. Объявление о том, что продаются памперсы, тамбовчанка нашла в Интернете, однако сделки так и не произошло, она наткнулась на мошенников.

50-летняя жительница Уварово Тамбовской области обратилась в полицию с просьбой найти аферистов и вернуть ей деньги. Как стало известно, женщина нашла в Интернете о продаже памперсов для взрослых. Поговорив с продавцом, женщина отправила на его счет 35 тысяч рублей, как он и потребовал. После этого она стала ждать, когда же ей доставят памперсы, однако так и не дождалась.

Поняв, что ее памперсы оказались "воображаемыми", женщина обратилась в полицию. Сейчас полицейские выясняют, кому на счет женщина перевела деньги, а также устанавливают личности предполагаемых мошенников. Возбуждено уголовное дело.