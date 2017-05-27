Житель Великого Новгорода нашел эротический артефакт

Житель Великого Новгорода стал обладателем довольно необычного артефакта. Ему посчастливилось найти колоду карт с картинками эротического содержания времен СССР.

Как рассказал мужчина, который нашел необычный артефакт, карты были завернуты в газету от 31 августа 1978 года. Он отметил, что колода полная, а также сохранилась в отличном состоянии. По предварительным подсчетам, картам с эротическими картинками около 40 лет. Мужчина принял решение продать колоду, оценив ее в 7,5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в СССР карты с обнаженными девушками, как и вся остальная продукция эротического характера, были запрещены. Несмотря на это, они выпускались тайно и пользовались большой популярностью.