В Москве из-за плохой погоды пустят дополнительные автобусы

ГУП "Мосгортранс" сообщило о том, что в Москве пустят больше автобусов из-за плохой погоды в понедельник. Дополнительный транспорт планируется предоставить в количестве 40 единиц, которые должны будут обслуживать порядка 14 трамвайных маршрутов.

Генеральный директор Государственного предприятия "Мосгортранс" рассказал о том, как в Москве будут справляться с проблемой по транспорту в период плохой погоды. Леонид Антонов подчеркнул, что для этого будет предоставлен дополнительный транспорт. В понедельник в Москве действительно наблюдаются сложные погодные условия. Из-за этого владельцев личных автомобилей во избежание дорожно-транспортных происшествий призвали пользоваться услугами общественного транспорта. Это должно поспособствовать существованию меньшего риска попадания легковых автомобилей на трамвайные пути.

Кроме того, из-за плохой погоды общественный транспорт не сможет двигаться с такой же скоростью, как раньше. По этой причине могут возникать пробки, а также может стать больше интервал движения трамваев. Причин для того, чтобы пустить дополнительные автобусы в понедельник, нашлось масса, а потом решение было принято в "Мосгортрансе" единогласно.