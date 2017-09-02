В Приамурье наладили выпуск "космической валюты будущего"

В Приамурье начался выпуск "космической валюты будущего". Создавать подобные сувенирные монетки пришло в голову коллекционера и предпринимателя из Зеи Тимура Ахвердиева.

Как рассказал предприниматель, такая идея пришла ему в голову во время поисков обломков ступеней ракеты. Произошло это в 2016 году, когда в апреле был совершен первый запуск с космодрома Восточный. По словам Ахвердиева, когда находят ступени, их разрезают и отправляют на спецплощадку, где уже из них вырезают все самое ценное.

Обшивку обычно сдают в металлолом, однако у Тимура появилась другая идея и он предложил Роскосмосу продать ее его организации. Предприниматель отметил, что переговоры продолжались 40 минут и в результате ему разрешили выкупить обшивку. Условием данной сделки было дать этой обшивке вторую жизнь в качестве космических сувениров, так как это первый запуск с космодрома Восточного.

Таким образом Ахмердиев стал официальным поставщиком тематических сувениров Роскосмоса. Данные сувенирные жетоны предприниматель называет "космической валютой будущего". На жетоне существует надпись, что один циалковый равен 10 долларам. Ахмердиев отмечает, что это вовсе не цена жетона, а самосознание русского человека, что говорит о том, что Россия в 10 раз круче и в будущем он хотел бы, чтобы российские монеты стоили в 10 раз больше американских.

В скором времени купить сувенирные жетоны можно будет не только на космодроме Восточный, но и в Москве, ведь планируется открыть магазин на ВДНХ. В настоящий момент экземпляров "космической валюты будущего" всего 200 штук, их стоимость не сообщается.