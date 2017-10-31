В Иркутской области собираются делать бюсты депутатов из замерзших фекалий‍

В Иркутской области уже в течение 30 лет жители Усть-Кута отправляют депутатам жалобы о том, что из канализационных септиков льют фекалии, превращаясь зимой в грязный лед. Как раз из него они хотят сделать бюсты равнодушных чиновников.

В Иркутской области местные жители возмущены бездействием депутатов, которые уже на протяжении 30 лет не обращают внимания на многочисленные жалобы по поводу протекающего городского септика. Изредка по заявлениям приходят лишь отписки чиновников из Усть-Кута. По этой причине горожане уже стали думать, каким способом можно привлечь их внимание. Одну из идей описали корреспонденты местных СМИ. Согласно словам местного жителя, которые они приводят, есть идея из замерших фекалий сделать бюсты тех самых депутатов, которые усиленно закрывают глаза на происходящее.

Проблема в Усть-Куте действительно стоит очень давно. Как пожаловалась другая горожанка, по грязному льду она водила в школу своих детей, а теперь то же самое предстоит ей с внуками каждое утро. С проблемой уже не раз обращались в письмах даже к президенту, однако ответа не последовало. Потому местные жители считают, что бюсты из фекалий - пока что единственный выход привлечь внимание.