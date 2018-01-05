В Москве у "Пятёрочки" дворники собирали просроченную еду

Московские дворники вместо того, чтобы убирать снег возле супермаркета «Пятёрочка», начали искать себе еду. Всё это засняла камера, расположенная напротив контейнеров с мусором, где дворники достали несколько килограмм просроченной еды.

Инцидент произошел 29 января в Тимирязевском районе Москвы. На камерах видно, как 8 дворников подошли к контейнерам с мусором и начали выбирать себе еду. Её там достаточно, ведь в «Пятёрочке» выбрасывают просроченные товары. Пользователи социальных сетей подчеркнули, что от хорошей жизни люди бы не стали такое делать.

На кадрах можно заметить, что все дворники собрали по большому пакету, в который поместилось минимум 5 килограмм еды. Среди отходов есть просроченная колбаса, яйца, сыр с плесенью и молоко. Работают ли дворники на руководство «Пятёрочки», на данный момент неизвестно.