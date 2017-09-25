В Пермском крае презентовали мобильную бурильную установку для "ЕвроХима". Новую буровую машину разрабатывали в течении полутора года.

Представитель региона подчеркнул, что реализация этого проекта это успешные результаты промышленной кооперации. В Области Прикамья реализуют ряд крупных проектов, больше даже по Российским масштабам , и один из этих проектов - это создание нового производства компании "ЕвроХим".

Важно отметить, что инвестиции компании оборачиваются заказами для отечественных машиностроительных компаний. Так же отмечено, что что в разработке компании очень важна надежность любого оборудования и безопасность проводимых работ. с машиной уже успели поработать и рабочие приняли ее, она надежна в оборудовании, и легка в обслуживании.

Объект должен обеспечить безопасность горных работ и повысить производительность предприятия.