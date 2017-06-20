ЕСПЧ обязал Россию выплачивать €35 тысяч трем фигурантам "болотного дела"

Адвокат фигуранта "болотного дела" Алексея Полиховича Светлана Сидоркина поделилась мнением, что решение Европейского суда по правам человека присудить им денежную компенсацию в 35 тысяч евро сразу трем фигурантам дела о беспорядке на Болотной площади в 2012 году - справедливое.

Об этом она поделилась в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы". Также она отметила, что основаниями для подачи жалоб стало нарушение прав на справедливые судебные разбирательства. Она призналась, что очень радуется тому, что хотя бы в Европейском суде прислушались к их доводам и приняли правильное решение.

Выплатить денежную компенсацию. Она считает, что компенсация вполне заслужена и ребятами и всеми теми, кто причастен этому уголовному делу. ЕСПЧ присудил Алексею Полиховичу и Степану Зимину в качестве компенсации морального ущерба по 12,5 тысяч евро каждому. Андрею Барабанову присуждено 10 тысяч евро.