Жители России назвали победу в Сталинградской битве решающим событием ВОВ‍

Большая часть населения России 55 процентов считают победу Сталинградской битве решающим событием ВОВ‍, оно предопределило исходы Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах. Такую информацию привели во Всероссийском центре изучений общественного мнения после опроса жителей.

Самую большую значимость жители придают и прорыву блокады Ленинграда - 47 процентов, битве на Курской дуге - 43 процента, и битве под Москвой - также 43 процента.

Люди признались, что намерены экскурсии посещать со своими детьми, и таким событиям по мнению граждан нужно уделять особое внимание на занятиях по истории в школьных заведениях. Также респондентов опрашивали по мобильному телефону, всего в опросе приняло больше двух тысяч человек.

Отмечается, что Сталинградскую битву считают самым крупным во второй мировой войне сражением, оно длилось 200 дней и происходило на территории площадью больше сотни тысяч километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров.