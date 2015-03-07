В России резко упала рождаемость в 2017 году

Рождаемость в России снизилась до минимума за последние десять лет. В позапрошлом году Росстат зарегистрировал, что в России родилось больше чем на 200 тысяч детей меньше чем в 2015 году. Чечня стала единственным регионом Российской Федерации, где рождаемость младенцев не упала.

В этом году уровень рождаемости детей в стране упал почти на 11 процентов, об этом стало известно из отчета ведомства. В этом году было рождено 1,7 миллионов младенцев, а это на 203,4 тысячи меньше, чем в прошлом году. Также отмечается, что смертность в сравнении с прошлым годом снизилась на 63,6 тысяч жителей, она составила 134,4 тысяч человек.

Представитель Минтруда Российской Федерации Максим Топилин предупреждал до этого, что для обеспечения роста численности населения уровеня рождаемости в России слишком маленький. Ситуация настолько насколько ухудшится за ближайшие несколько лет, что численность женщин детородного возраста в стране уменьшится на четверть и даже больше.

В Министерстве России порекомендовали региональным властям принят свои меры для повышения рождаемости в дополнение к уже действующим федеральным.