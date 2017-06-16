Жители Ростова передвигаются по городу на лыжах

Жители Ростова-на-Дону в связи с со снежными погодным условиями начинают осваивать новый подвид передвижения по городу - лыжи. Одного из таких жителей-лыжников запечатлели на видеокамеру мобильного телефона в студенческом парке около опорного вуза ДГТУ.

Видеозапись с молодым человеком, у которого на спине висит рюкзак, опубликовали в известной группе в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что на данный момент в Ростове-на-Дону от снега убирают около 124-х единиц коммунальной техники. Свои замечания по производству этих работ горожане смогут оставлять по телефону диспетчерской службы района, прозвонить в общегородскую Службу 05, и также на официальном сайте городской администрации "Активный Ростовчанин".

На данный момент видеоролик собрал несколько тысяч просмотров и столько же положительных комментариев. Ранее стало известно, что Дождь и мокрый снег в Ростове: синоптики рассказали о погоде на неделю.