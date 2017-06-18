Жителей Ростова напугала военная машина с антенной‍, связывающаяся с НЛО

Жители Ростова-на-Дону испугались от вида грузового автомобиля, который стоял посреди одного из городских дворов. Военный КамАЗ с высокой антенной навел ростовчан на мысль, что тот связывается с НЛО.

Жители Ростова-на-Дону сообщают о странном КамАЗе, который вчера стоял в одном из городских дворов. Некоторые из ростовчан уже было подумали, что машина пытается наладить связь с НЛО. Дело в том, что это был грузовик военных. Из его кузова торчала высокая мачта с антенной. Кто-то из горожан запечатлел его на фото и опубликовал в одной из социальных сетей.

Комментаторы выдвинули массу идей, зачем военные растянули антенну. Одна из самых ярких идей гласила о том, что через нее они пытались связаться с НЛО. Другие же пошутили, что автомобиль ловит сигнал и подрабатывает на "Яндекс. Такси". Нашлись лишь единицы, кто объяснил, что это радиорелейная станция, которая передает сигнал на другую такую же. Такой процесс не опасен для человека и не дает облучения.