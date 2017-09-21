Четыре социальных объекта будут установлены в Москве в этом году

В этом году в Москве будет установлено четыре здания социального назначения. Об этом рассказали в пресс-службе департамента строительства столицы, ссылаясь на представителя ведомства Андрея Бочкарева.

Со слов чиновника, на севере Москвы в районе Митино будет построено новое здание для размещений Управления социальной защиты управления. Его установят на Пятницком шоссе. Здание для размещения Центра социального обслуживания населения "Котловка" будет установлено на юго-западе столицы на улице Нагорная, владение 13. Центр сможет принимать более двух тысяч посетителей в месяц. Также еще одно здание социального обслуживания населения "Некрасовка"-построят на улице1-я Вольская,дом 9, корпус 1. Новое здание управления соцзащиты населения и центра соц обслуживания района Северный построят на Дмитровском шоссе, владение 167.

