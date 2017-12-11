Работникам московских отелей сделают прививки перед ЧМ-2018

Работники городских отелей в Москве сделают обязательные бесплатные прививки перед чемпионатом мира по футболу в этом году.

По мнению представителя департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна, главной целью является обеспечение безопасности в момент массового мероприятия, как ЧМ-2018. Он поделился, что на данный момент подготавливают резерв лекарственных препаратов, необходимый для каждого, кто участвует в обеспечении питания, обслуживания и проживания гостей чемпионата.

Подтверждающий документ станет пропуском к работе в период мероприятия, рассказал Хрипун. Вакцину будут проводить с февраля по май. К этому времени каждый работник гостиницы должен успеть сделать вакцинацию. Обязательная вакцинация работников отеля нужна, даже если номер будет забронирован хотя бы одним посетителем.

Об этом сообщили в правительстве Москвы. Представитель департамента спорта и туризма города Николай Гуляев отметил, что хозяев отелей оповестят о необходимости вакцинации в местных больницах. После ее начала в департаменте будет введен мониторинг, который даст возможность понять, какие отели проходили вакцинацию, а какие не прошли. Чемпионат будет проведен с 14 июня по 15 июля этого года в 11 городах.