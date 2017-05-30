В Госдуме предложили ввести льготы на туризм для молодёжи

Молодежь в России сможет пользоваться льготами на туризм по стране, если в Госдуме все же примут об этом законопроект. Его автор – Наталья Кувшинова, член комитета по физкультуре, спорту и туризму.

Отечественные СМИ сообщают об идее, которую в настоящий момент обсуждают в Госдуме. Так, Наталья Кувшинова предложила упростить для молодежи внутренний туризм. Наибольшая проблема молодого поколения в отношении путешествий состоит в ограниченных средствах. Известно, что большую часть средств им приходится тратить на поездки в межгородском, а также городском транспорте. Кроме того, большие суммы уходят на брони номеров в отелях и гостиницах. По этой причине решается вопрос о том, чтобы молодежь на законном уровне получала скидки на проживание и проезд во время путешествий по стране.

Авторы идеи таким образом хотят поднимать патриотических дух в молодежи, чтобы их также привлекал туризм внутри страны, а не только за границей. Также это предложение может вызвать его больше спроса на него среди тех, кто раньше не мог позволить себе путешествовать вообще из-за ограниченных материальных средств.