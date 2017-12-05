В Ростове по рейсу №3 ездит автобус со "стеклом" из скотча

Жители Ростова-на-Дону поражены безответственностью перевозчика, которому принадлежит один из городских автобусов, следующих по рейсу №3. В сети появились фотографии того самого транспортного средства, отсутствующее окно в котором заклеено скотчем.

Жители Ростова-на-Дону негодуют, насколько безответственно поступают перевозчик и водитель автобуса, которые в зимний сезон не вставляют стекло в окно, где его нет. Снимки горе-транспорта недавно опубликовал один из пользователей сети, который также обеспокоен проблемой. По его словам, в автобусе даже холоднее, чем на улице, так как скотч порвался в некоторых местах, и из-за этого при движении в него задувает морозным ветром.

Комментаторы также уточняют, что по городу передвигается достаточно большое количество общественного транспорта, в которых ремонт окон производился подобным способом. В Администрации Ростова обещали приобрести для города новые комфортные автобусы, однако после таких случает жителям довольно сложно в это верить.