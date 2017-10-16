В Москве отреставрируют "Дом с писателями" на Плотниковом переулке

В Москве началась реставрация так называемого "Дома с писателями" на Плотниковом переулке. Впервые со времен постройки доходного дома Германа Бройдо началась его обновление.

В рамках реставрации планируется обновить кирпичную кладку, укрепить ее, нанести грунтовку, штукатурку и краску. Кроме того, будет возобновлен уникальный декор - 19 барельефов в виде изображения российских писателей, в том числе Пушкин, Толстой и Гоголь. По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, реставрация "Дома с писателями" на Плотниковом переулке будет производиться на основе изучения архивных документов и фотографий. Будет использоваться тот же материал, что и в 1907 году - фибробен. Восстановленный декор будет в точности соответствовать своему оригинальному прототипу.