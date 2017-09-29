Утраченную во время ВОВ картину Поленова вернули в Таганрогский музей

Более 70 лет картина Василия Поленова «Пруд с ветлами» пребывала в неизвестности. Произведение искусства во время Великой отечественной войны вывезли из родного музея фашисты. Сейчас картина вернулась в Таганрог.

В 1943 году «Пруд с ветлами» Василия Поленова был похищен из Таганрогского музея. После этого путь картины удалось отследить в конце 50-х, когда ее приобрел для частной коллекции один из жителей Германии. В 1986 году город Киль купил данную картину для своего музея. На данный момент произведение возвращено на родину. Ирина Андриенко, сотрудник Таганрогского музея-заповедника, отметила, что это первая картина, возвращенная в город Германией после ВОВ, она будет выставляться в специальном зале, через некоторое время картину переместят на место, в котором она была до исчезновения.

Процесс возвращения картины начался еще в позапрошлом году, торжественная передача произведения прошла в сентябре 2017.