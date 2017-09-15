Аксенов предложил уволить причастных к нарушениям работы Госстройнадзора

К деятельности Госстройнадзора Республики Крым собралось большое количество претензий со стороны граждан. В связи с этим глава республики выступил с предложением, уволить по статье всех кто имеет отношение в нарушениях в работе ведомства. Об этом он проинформировал на своей страничке в Facebook.

Также было сделано заявление, что Госстройнадзор Крыма требует тотальной реструктуризации. Для решения сложившейся проблемы, необходимо будет принимать радикальное решение, а именно произвести увольнение всех, кто каким-либо образом имеет отношение к нарушению деятельности структуры. Также необходимо будет провести служебное расследование и огласить весь список уволенных. Чтобы никто из них не смог в дальнейшем устроится на работу в структуру государственной власти.

Также Аксенов поручил курировать деятельность Госстройнадзора вице-премьеру Виталию Нахлупину.