Ученые выяснили, сколько времени россияне проводят в соцсетях

За последние несколько лет в России пользователей социальной сети возросло практически вдвое. В ходе эксперимента, проведенного исследователями стало ясно, что половина пользователей из России проводят в социальной сети ежедневно не менее часа.

Четвертая часть жителей Российской Федерации сидит в социальных сетях до четырех часов в день. Такой ажиотаж к социальным сетям специалисты поясняют нехваткой общения в реальности.

Согласно результату эксперимента, соцсетями пользуются 60 процентов несовершеннолетних жителей. Еще в 2011 году этот результат достигал 35 процентов. Самые известные среди горожан России соцсети "ВКонтакте" 65 процентов пользователей, "Одноклассники" 63 процента пользователей, "Instagram" (23%), "Facebook" (20%) и другие.

Отмечается, что практически 70 процентов опрошенных жителей выразили мнение, в котором пояснили, что пользователи публикуют слишком много личной информации.