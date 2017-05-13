НЛО теперь будет контролировать дороги в Нижнекамске

В отделение ГИБДД в помощь придет новое удивительное устройство, а конкретно беспилотный аэростат, который станет контролировать безопасность автодорог с воздуха. Отмечено, что местные горожане спутали устройство с тарелкой НЛО, после чего и удалось узнать, что такая информация существенное преувеличение.

Тестировали гаджет в пригороди Нижнекамска, и сразу же в социальных сетях появилась информация от местных жителей, что стали свидетелями настоящего НЛО и пытались разобраться почему они выбрали конкретно эту местность для своего визита.

Однако немного позже, местные правоохранительные органы разочаровали охотников за пришельцами, и рассказали, что решили идти в ногу со временем, и поэтому подключили в свою работу в наблюдательных целях аэростат, который сможет помочь выявить нарушителей правил дорожного движения.

Изначально объект пролетал на селом Борки, в Нижнекаменском районе. И позже его заметили над Ильинкой. Теперь беспилотник будет некоторое время курсировать над Нижнекамском, и поэтому местных горожан призывают не контактировать с аэростатом, так как это не технология пришельцев.