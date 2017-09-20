Свыше половины россиян проведут отпуск, не покидая страны

Свыше 50% россиян намерены провести свой отпуск не покидая пределы государства. Это подтверждают данные полученные в ходе опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

В заявлении сообщается, что около 65% опрошенных россиян, которые сообщили о своих планах провести отпуск, не покидая РФ, были жителями городов население, которых более миллиона человек, а о своих планах отдохнуть за границей заявили 33% опрошенных, т.е. каждый третий.

Россияне планируют отдать за отдых на зарубежных курортах около 61-й тысяче рублей на одного человека, с учетом дороги и проживания. А те, кто хотят остаться, не покидая страну, в среднем планируют потратить 40 тысяч рублей. Опрошенные из Москвы и Питера, а это 52%, гораздо чаще других заявляли о своих планах побывать за границей. Об этом заявляли и молодые граждане, чей возраст колеблется от 18 до 34 лет. Это составляет 44-46% по сравнению с участниками из других возрастных групп.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что любит проводить новогодние праздники, не выезжая за пределы государства.