Назначен новый декан Тимирязевской академии

Должность недавно уволенного декана одного из факультетов Тимирязевской академии возглавил профессор Владимир Леунов с приставкой «исполняющий обязанности».

О данном приказе сообщается на сайте учебного заведения. Отметим, что Владимир Леунов занимает должность главного редактора издания «Картофель и овощи». Также он является автором и соавтором новых гибридов, нескольких сортов моркови и других сельскохозяйственных культур. Он написал свыше 200 научно-популярных статей.

Напомним, что ранее эту должность возглавлял Александр Соловьев, который связывает свое увольнение с тем, что был организатором протестов против передачи опытных полей академии под коммерческую застройку. Ныне ректором учебного заведения является Галина Золина, которая пришла на эту должность после увольнения своего предшественника в декабре 2016 года.