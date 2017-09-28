В Тимирязевской академии сняли с должности протестовавшего декана

Глава Тимирязевской академии убрала с должности декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева, поделился со СМИ экс-декан.

На днях Соловьев подписал приказ об увольнении, связывая его с тем, что недавно был одним из организаторов протестов, связанных с передачей опытных земель учебного заведения под строительство. Но с самого университета преподаватель не ушел, так как под его руководством достаточно большое число студентов и без контроля их оставить нельзя. Сейчас Соловьев работает в качестве профессора на половину ставки, сообщает сам уволенный.

Александр Соловьев стал известным, после того, как весной 2016-го года протестовал против аналогичной ситуации, связанной с полями учебного заведения. На то время на его стороне выступила общественность и политические деятели. В итоге ректор академии был вынужден пойти в отставку, но с приходом нового руководства в виде Галины Золиной, которая являлась бывшим замом экс-губернатора Краснодарского края, все вновь повторяется. Со слов Александра Соловьева ушло много сотрудников учебного заведения, так как были лишены надбавок к заработной плате.