Роспотребнадзор в Приморье не нашел "пластиковый" рис, на который жаловался покупатель‍

Роспотребнадзор в Приморье не нашел "пластиковый" рис, о котором рассказывал один из местных жителей. Тем не менее, в ходе проверки был обнаружен товар с липовыми документами.

Некоторое время назад житель Приморья опубликовал в сети видео, на котором рассказал о рисе, который купил в Дальнегорске. Он говорил, что эта крупа несъедобна и на камеру поджег ее. В результате рис довольно хорошо горел и при этом выделял запах пластика. После этого случая Роспотребнадзор начал проверки относительно того, насколько качественный товар стоит на полках продуктовых магазинов Дальнего Востока. После того, как ведомство произвело собственное расследование, оно огласило результаты.

К сожалению, Роспотребнадзору не удалось найти тот самый "пластиковый" рис, на который жаловался местный житель. Тем не менее, были выявлены другие нарушения. Например, одна из партий не соответствовала стандартам качества. Кроме того, на пачках товара был указан предпринматель-фасовщик, которого на самом деле не существует. По этой причине изъятый товар отправили на уничтожение.