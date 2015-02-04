Москва и Лондон признаны самыми дорогими городами Европы для иностранцев

Москва заняла вторую строчку в рейтинге среди самой дорогой аренды жилья для иностранцев из Европы, она уступила лишь Лондону. Это показал рейтинг, распространенный консалтинговым агентством ECA International.

Специалисты консалтингового агентства ECA International оценили стоимость аренды помещения. Исследование показало, что стоимость четырехкомнатной квартиры с мебелью, в элитном районе российской столицы - Москвы - составила приблизительно 5081 долларов в месяц.

А в Лондоне квартиру такого уровня оценили в 6648 долларов. В целом первые пять строчек в рейтинге не особо не изменились если сравнивать с рейтингом прошлого года, третью строчку самой дорогой аренды помещения занял город Цюрих, четвертую строчку город Женева и пятую Стамбул.

В первую десятку также вошли Киев, Париж, Дублин, Амстердам и Стокгольм. Позиция Санкт-Петербурга за год также не изменилась – он занимает 13-ю строчку рейтинга.