Зоозащитники устроили пикет в Санкт-Петербурге против притравочных станций

Активисты Альянса Защиты Животных Санкт-Петербурга 14 января развернули в городе пикет, цель которого была сбор подписей за закрытие притравочных станций и за сохранение Красной книги России.

14 января подобные пикеты должны были пройти по всей России. Активисты Альянса выступают за закрытие притравочных станций, расположенных во всех уголках страны. «Версия Инфо» напоминает, что подобные станции занимаются натаскиванием собак на диких животных (медведей, кабанов и других), которые в этот момент привязаны цепью. Главной соперницей зоозащитников они сами выбрали главу «Женского охотничьего клуба» Елену Горбунову, которая часто на своей странице в Facebook хвастается разорением Красной книги России.



Фотоотчёт показывает, что сторонников зоозащитников собралось немного. Для этого организаторы просили участников пикета собирать подписи среди друзей, знакомых, соседей, чтобы потом передать в соответствующие органы.