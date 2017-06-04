Россиянин в новогодние праздники расстрелял НЛО, спасая свою семью

Житель России в период новогодних праздников расстрелял НЛО, спасая свою семью. По данным некоторых СМИ, инцидент произошел в Ростове.

Как сообщается, россиянин разглядел в небе над своим домом неопознанный летающий объект, он испугался, что может произойти нашествие инопланетян и, спасая свою семью, принялся стрелять по кораблю пришельцев из ружья. Житель России рассказал, что во время борьбы с НЛО, ему удалось отстрелить кусок от летающей тарелки.

Отмечается, что некие ученые сделали вывод, что кусок НЛО покрыт вольфрамом. После инцидента корабль пришельцев поспешно скрылся, а "спаситель" вернулся к своей семье за праздничный стол.

Стоит отметить, что ростовчанин не сделал фотографии НЛО, а также не снял кусок тарелки, который ему удалось отстрелить. Многие пользователи социальных сетей пришли к выводу, что, возможно, мужчина был пьян, поэтому и "сражение" с НЛО ему просто привиделось.