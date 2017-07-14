В Москве планируют открыть 27 гостиниц в течение текущего года

Представитель Константина Тимофеева, который является председателем Москомстройинвеста, сообщил о планах в отношении строительства гостиниц в Москве. По его словам, в течение текущего года здесь предоставят почти 5,6 тысяч номеров в 27 новых гостиницах.

Глава Москомстройинвеста рассказал о том, какая строительная работа будет проводиться в течение 2018 года в Москве. По его словам, будет сделан упор на строительство гостиниц. Согласно планам ведомства, количество новых съемных номеров достигнет 5 тысяч 552. Они будут доступны в 27 гостиницах. В каких-то из них работы только начались, в других же уже находятся на стадии завершения.

На сегодняшний день общий номерной фонд столичных гостиниц составляет 67 тысяч 700 номеров. Практически половина из них появилась в период с 2011 по 2017 год.