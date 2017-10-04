Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона зимы

Прошедшую ночь в Москве назвали самой холодной с начала сезона зимы. Отметка на градуснике показала -7,3 градусов по Цельсию.

Метеорологи рассказали, что ночь с 11 на 12 января стала самой холодной с начала зимнего сезона, который наступил 1 декабря 2017 года. Сообщается, что отметка на градуснике достигла показателя немного больше, чем -7 градусов по Цельсию. Кроме того, за ночь местами прошел снег.

Низкую температуру прогнозировали еще за какое-то время до этого в Гидрометцентре России. В сообщении от него говорилось, что отметка термометра покажет -10. Ведомство немного ошиблось в расчетах, однако не обмануло в том, что ночь стала самой холодной с начала зимы. Тем не менее, эту зиму в России нельзя назвать холодной, так как лютых морозов пока нигде не наблюдалось. Уже прошла почти половина сезона, и за это время погода была относительно теплой.