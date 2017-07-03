Онищенко предложил сократить новогодние каникулы россиянам до 2 января

Депутат Госдумы и экс-санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что россиянам следует сократить новогодние каникулы, так как они довольно опасны. По его словам, жителям России следует выходить на работу 2 января, чтобы снизить число смертей от несчастных случаев.

Как рассказал Онищенко, в новогодние каникулы более чем на 10% увеличивается количество смертей от несчастных случаев. Депутат связывает это с частым употреблением алкоголя на праздники, в результате чего люди получают различные травмы, у них обостряются болезни и они чаще попадают в ДТП.

По словам Онищенко, новогодние каникулы следует сократить практически на неделю, чтобы россияне выходили на работу уже 2 января. Стоит отметить, что Онищенко и ранее выступал с подобной инициативой, однако не нашел поддержки среди других депутатов.